أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-18 26-18 27-18 بيت لحم 27-18 26-18 27-18 رام الله والبيرة 25-17 24-17 25-17 طولكرم 30-22 29-22 30-22 نابلس 29-19 28-19 29-19 قلقيلية 30-22 29-22 30-22 جنين 32-21 31-21 32-21 سلفيت 27-18 26-18 27-18 طوباس 32-21 31-21 32-21 روابي 28-18 27-18 28-18 الخليل 26-17 24-17 26-17 غزه 29-23 28-23 29-23 أريحا 36-25 35-25 36-25 خانيونس 29-23 28-23 29-23 الأغوار الشمالية 34-23 33-23 34-23 رفح 30-22 29-22 30-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي