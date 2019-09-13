نتنياهو: الحرب مع حماس لا مفر منها وستكون بعدة مراحل

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة أمر لا مفر منه، مشيراً إلى أن إسرائيل بحاجة لسحق الحركة.





وأضاف نتنياهو، للقناة الإسرائيلية الـ 13: "نحضر أشياء أنا لا أستطيع التوسع في سردها، ونعد شيء آخر، وإسرائيل بحاجة إلى سحق القدرة الهجومية ضدها، وقد يكون ذلك على عدة مراحل".



وكان نتنياهو أكد في تصريحات سابقة عقب عودته من روسيا صباح اليوم، أن "الحرب مع غزة قد تقع في أي لحظة من أجل إسقاط حكم حماس هناك".