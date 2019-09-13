الشرطة والنيابة تحققان في وفاة طفل غرقاً ببلدة الجيب غرب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

باشرت شرطة ضواحي القدس والنيابة العامة مساء اليوم الجمعة، التحقيق بظروف وفاة طفل (9 سنوات) من بلدة الجيب شمال غرب القدس.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن الشرطة تلقت بلاغا عن وصول الطفل مصعب سعيد جهالين (9 سنوات) إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله متوفيا إثر سقوطه في برميل مياه ببلدة الجيب، حيث تحركت قوة من قسم التحقيق وإدارة المباحث للمجمع وتم إبلاغ النيابة العامة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف ارزيقات: "إن وكيل النيابة العامة قرر التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة".