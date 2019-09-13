شؤون فلسطينية

الخارجية: دبلوماسية فلسطينية نشطة تحاصر نتنياهو ووعده المشؤوم

الخارجية: دبلوماسية فلسطينية نشطة تحاصر نتنياهو ووعده المشؤوم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الجهد الدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس ويشرف عليه يتواصل ويتفاعل مع عديد الجهات الدولية والمكونات الاساسية في الدول كافة لتصدير مواقف وردود افعال واضحة من وعود نتنياهو العدوانية وغير القانونية.

وأشارت الوزارة إلى انها تتابع باهتمام بالغ وترصد بدقة ردود الافعال والمواقف الدولية المتتالية التي صدرت، وتعبر عن شبه اجماع دولي يدين وعد نتنياهو ويرفضه جملة وتفصيلا باعتباره خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على مرجعيات السلام الدولية. 

وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل لدول العالم التي عبرت عن موقفها الرافض لهذا الوعد وتطالب الدول كافة بتوضيح موقفها منه، وتؤكد انها لن تقبل من اية دولة عدم تصدير موقف وتوضيح موقفها من هذا التصريح الخطير. 




في ذات الوقت، واصلت الوزارة تحركها مع كل دولة حسب ما تصرح به وتصدره من مواقف، فلا مجال للهروب او الاختباء وراء تفسيرات او تبريرات مرفوضة، فإما ان تتحمل الدول مسؤولياتها اتجاه هذا الوعد الخطير، او تتحمل ذات المسؤولية بانها تهربت وتقاعست عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المعلنة. 




وقالت: "اننا لن نسكت على اية دولة تتخلى عن تلك المسؤوليات، فهذا هو الوقت الحاسم امام كل دولة للدفاع عن مصداقيتها وتأكيد تمسكها بالقانون الدولي، والقول ب لا علنية وصريحة لنتنياهو ووعده الاستعماري ولكل من يخرق القانون الدولي ويتمادى عليه". 




وطالبت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك الان، وكرد مباش. على هذه الهرطقة السياسية التي تبناها نتنياهو بدعم واسناد كاملين من ادارة الرئيس الامريكي ترامب، وتتوقع الوزارة من الدول الاوروبية تحديدا الاقدام على هذه الخطوة المتأخرة من طرفها، والتي تمثل اقل ما يمكن ان تقوم به الدول الاوروبية في مثل هذه الحالة الاستثنائية. 




واوضحت الوزارة، ان القيادة الفلسطينية تدرس أنجع الطرق والاساليب لمواجهة وعد نتنياهو المشؤوم لإجباره على التراجع عنه وعدم تنفيذه، بما في ذلك امكانية تقديم مشروع قرار لمجلس الامن الدولي، وبلورة طبيعة التحرك على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم شكاوى قضائية ضد نتنياهو، والمطالبة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وغيرها من الخيارات المطروحة. 




واكدت انها بدأت بالتشاور مع الاشقاء والاصدقاء والمجموعات الاقليمية المختلفة حول هذه الامكانية، على قاعدة بذل اقصى جهد دبلوماسي وقانوني دولي للاستفادة من جميع الامكانيات السياسية والقانونية والدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذا الوعد غير القانوني وغير الشرعي. 




وقالت: "ان اي تحرك دبلوماسي وقانوني يجب ان يحظى بدعم واسناد كل الدول، ومن يرفض ذلك ويقرر الانحياز لصالح الاحتلال سنعتبره عدو للشعب الفلسطيني والقانون الدولي".

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