شؤون فلسطينية

مؤسسة الضمير تطالب الشرطة بغزة بالتحقيق في ظروف إصابة المواطن البسيوني

مؤسسة الضمير تطالب الشرطة بغزة بالتحقيق في ظروف إصابة المواطن البسيوني
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بالتحقيق في ظروف إصابة المواطن مؤمن أحمد إبراهيم البسيوني(20 عام) من سكان مدينة الشيخ زايد في محافظة الشمال. 

وقالت المؤسسة: "استناداً لمعلومات المؤسسة التي حصلت عليها من ذوي المصاب، فقد قامت قوة من أفراد مركز شرطة بيت لاهيا، يقدر عددهم بحوالي (6 أفراد) بالتوجه لمنزل المواطن مؤمن البسيوني، صباح اليوم عند حوالي الساعة 6:00 صباحاً، الواقع في مدينة الشيخ زايد برج 22، شقة 401، وطلبوا شقيقه إسماعيل، كون عليه أمر حبس على ذمة مالية(قسط تيسير زواج) إلا أنهم رفضوا فتح باب الشقة".

وأضافت: "قامت الشرطة بالطرق على الباب بمطارق صغيرة وبعدها قاموا بإحضار معدات ومطارق كبيرة لفتح الباب وبالفعل تم خلع الباب، وحصلت مشادة كلامية وقاموا بالبحث والتفتيش في مقتنيات البيت بحثاً عن المطلوب لديهم إسماعيل، فلم يجدوه في المنزل فقاموا بأخذ شقيقه إبراهيم، والاعتداء عليه خلال اقتياده على الدرج، ونقله في الجيب لحين تسليم شقيقه إسماعيل، الذي فر منهم، وعند نزولهم قام مؤمن باللحاق بهم ومعه "أنبوبة غاز" فقام أحد أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته في بطنه، وتم مغادرة جيب الشرطة ونقل مؤمن إلى مستشفى الاندونيسي في شمال غزة". 

وأكدت مؤسسة الضمير، على حق السلطة بفرض القانون وملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون، لكن مع ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية والمحددات السلوكية للقيام بإنفاذ القانون. 

ونظرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى حادثة الاعتداء على المواطن البسيوني، مطالبة وزارة الداخلية في غزة بفتح تحقيق جدي حول هذه الحادثة وملاحقة من ثبت مسؤوليتهم عنها وتقديمهم للعدالة ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة والجهات القضائية القيام بدورها الرقابي وتقديم المتورطين للمساءلة ومحاسبتهم، والأجهزة الأمنية إلى احترام حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

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