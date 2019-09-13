عضو بالكنيست: ما نراه بغزة ليس تهدئة وسياسة نتنياهو تجاه القطاع انهارت

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رام الله - دنيا الوطن

قال غابي أشكنازي، القيادي في حزب أزرق أبيض، عضو الكنيست الاسرائيلي: "ما نراه في غزة ليس تهدئة بل فوضى"، بحسب ما جاء على موقع قناة (ريشت كان).



وأضاف اشكنازي: "لدى نتنياهو قائمة طويلة من الوعود التي لم يفِ بها، وسياسته في غزة انهارت"، بحسب القناة ذاتها.



ويذكر ان جمهورية مصر العربية، مستمرة في جهودها للتوصل لاتفاق تهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.