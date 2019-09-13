مجدلاني يثمن موقف الدول الخمس الاوروبية من إعلان نتنياهو ضم غور الاردن



وقال مجدلاني: "نؤكد على هذا الموقف الذي يتطلب مزيدا من تدخل الدول الخمس في الشرق الاوسط ،عبر الضغط على الاحتلال بالزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية".



واوضح مجدلاني قرار الضم سينهى كافة الالتزامات والاتفاقيات مع الاحتلال، ويترتب على ذلك تداعيات خطيرة.



واكد مجدلاني المطلوب من المجتمع الدولي اجراءات رادعة ضد الاحتلال، متابعا هذا القلق يتطلب ترجمة فعلية على الارض، بتعليق الدول الخمس الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال حتى تلتزم بالقوانين والشرعية الدولية.



رام الله - دنيا الوطنثمن أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، موقف فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي عبرت عن قلقها الشديد تجاه إعلان نتنياهو رغبته ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الإسرائيلية.