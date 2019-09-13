عريقات: آن الاون لمحاسبة سلطة الاحتلال على اجراءاتها وجرائمها



وفي لقاءه بميلادينوف، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ، تقدم عريقات بالشكر للسكرتير العام أنطونيو غوتيريس على مواقفه الثابتة من ادانة ورفض الإملاءات الاحتلالية الاسرائيلية التى تشمل الضم والاستيطان والعقوبات الجماعية.



واكد عريقات على انه آن الأوان لمحاسبة ومساءلة سلطة الاحتلال على اجراءاتها وجرائمها ، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال.



وفي لقاءه بالسيدة هيلدي هارلدستاد ممثلة النرويج لدى فلسطين ، عبر عريقات عن شكره للنرويج لمواقفها المبدئية المستندة للقانون الدولي ، والرافضة لنوايا نتنياهو ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الاردن .



واضاف " اننا نتمسك سويا بإنهاء الاحتلال وبمبدأ الدولتين على حدود ٤-٦-١٩٦٧".











رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صباح اليوم الجمعة في مكتبه في اريحا بالسيد نيكولاي ميلادينوف الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، والسيدة هيلدي هارلدستاد ممثلة النرويج لدى فلسطين ، كل على حدى .