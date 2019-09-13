السديس: قضية فلسطين والمسجد الأقصى هي قضية المسلمين الأولى

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رام الله - دنيا الوطن

شدد خطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة عبد الرحمن السديس في خطبة اليوم الجمعة، على أن قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك هي قضية المسلمين الأولى.



وقال: "إن من الأخوة الصادقة الاهتمام بقضايا المسلمين وفي مقدمتها قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، وهي قضيتنا الأولى ولها مكانتها الدينية والتاريخية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن لهذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها، مواقفها الثابتة تجاه دعم فلسطين وأهلها، وإحلال السلام والأمن في ربوعها، فهي في ضمير الأمة ووجدانها".



وقال إن "دعوة المملكة العربية السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي تأتي لتؤكد حرصها على هذه المعاني السامية، وتأكيدا على الأخوة والتضامن الإسلامي في كافة أنحاء المعمورة، وأن قضية القدس الشريف في قلب ووجدان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكل أبناء المسلمين".