البطش للاحتلال: لن تنعم طويلاً في أرضنا والتغيير قادم

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رام الله - دنيا الوطن

قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: "لا خيار أمامنا الا بالاستمرار في المقاومة، ورفع كل أشكال التطبيع".



وأضاف البطش في كلمة له، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، شرق غزة، والتي حملت اسم (فلتشطب أوسلو من تاريخنا): "نقول للمحتل لن تنعم طويلاً في أرضنا والتغيير قادم".



وفي السياق، وأشار البطش، إلى أن اندحار الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة قبل 14 عاماً، كان خطوة في طريق التحرير، مؤكداً على مواصلة رفض الاعتراف بشرعية الاحتلال، واستمرار المقاومة ومسيرات العودة وكسر الحصار.



وأكد القيادي في الجهاد، أن الاحتلال يريد أن يخلق حالة من الخوف والإرباك بين الفلسطينيين، لذلك يستهدف الأطفال.