شؤون فلسطينية

الحية: اتفاق أوسلو جرّم المقاومة رغم شرعيتها

الحية: اتفاق أوسلو جرّم المقاومة رغم شرعيتها
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة: "إن اتفاق أوسلو حوّل المقاومة من مقاومة مشروعة إلى مقاومة مجرمة لدى بعض الأعراف والدول، نتيجة اعتراف السلطة بالاحتلال الاسرائيلي في اتفاق أوسلو".

وأضاف الحية خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق مدينة غزة: "إن أوسلو مهدت للكيان أن يصير كيانا طبيعيا بعد أن كان كيانا معزولاً ومنبوذا"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

وأكد، أن اتفاق أوسلو مهد للاحتلال أن يتمدد في المنطقة العربية، وأن يزيد من وتيرة الاستيطان أضعافا مضاعفة.

وأوضح الحية، أن الاحتلال استفاد كثيرا من هذا الاتفاق واتكأ عليه ليعزز وجوده في المنطقة العربية.

وقال: "آن الأون لأصحاب أوسلو أن يعلنوا عن خطأهم التاريخي، ويعترفوا أنه اتفاق مزق شعبنا الفلسطيني، وأضر بمقاومته".

وطالب الحية فريق أوسلو بأن يعود إلى الشعب الفلسطيني ووحدة وطنية قائمة على برنامج المقاومة وحشد كل الطاقات العربية والإسلامية لمواجهة الاحتلال.

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