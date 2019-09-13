محامي الرئيس التونسي الأسبق يكشف تطورات حالته الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التونسية، قال محامي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطيح به عام 2011، إنه نقل إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.



وصرح منير بن صالحة لإذاعة (موزاييك) التونسية، أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا"، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.



وحسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتد برس)، فإن المحامي أضاف أن بن علي موجود في أحد مستشفيات جدة.



وجاء إعلان المحامي في الوقت الذي يستعد فيه التونسيون للانتخابات الرئاسية، الأحد، وهي الثانية في البلاد منذ إطاحة نظام بن علي.