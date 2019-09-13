العثور على جثة طفل ببركة زراعية بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

عثر عصر اليوم الجمعة، على جثمان الطفل جابر (12 عاماً) من سكان مدينة الخليل داخل بركة مياه زراعية بعمق ستة أمتار في منطقة واد الغروس شرق المدينة.



وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "تم نقل الجثمان لمشفى الاهلي، وباشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق".



وأضاف ارزيقات: "إن وكيل النيابة العامة قرر التحفظ على الحثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح والوقوف على سبب الوفاة".