رضوان: على السلطة الفلسطينية الاعتراف بفشل أوسلو والمقاومة ستبقى الدرع الحامي للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

دعا اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، السلطة الوطنية الفلسطينية، بالاعتراف بفشل اتفاقية أوسلو، والتبرؤ منها.



وقال رضوان في تصريحات له، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة بعنوان (فلتشطب أوسلو من تاريخنا)، شرق غزة: "لقد مثلت اتفاقات أوسلو نكبة جديدة لشعبنا الفلسطيني حيث تم فيها الاعتراف بالكيان الصهيوني، والتنازل عن أكثر من 78% من فلسطين وفقدان الحقوق الفلسطينية وتكريس الانقسام وتشجيع التطبيع مع الاحتلال وتجرئته على ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا".



وفي السياق، دعا القيادي في حماس، لتحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة؛ لمواجهة صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتوافق على استراتيجية وطنية قائمة على أساس الثوابت وخيار المقاومة.



وحذر رضوان، الاحتلال من أي حماقة قد يرتكبها ضد المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، مؤكدا أن المقاومة ستبقى الدرع والسيف الواقي للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.



ووجه رضوان، نوجه التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا بالآلاف في جمعة (فلتشطب أوسلو من تاريخنا) ليؤكدوا على رفضهم لجريمة أوسلو وكل المشاريع التصفوية، مؤكدا في الوقت ذاته، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.