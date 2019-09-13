في الجمعة الـ74.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين شرقي البريج

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز، تجاه المواطنين السلميين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار التي حملت اسم (فلتشطب أوسلو من تاريخنا)، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وكانت الجماهير الفلسطينية، قد توافد بعد عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ74، والتي حملت اسم (فلتشطب أوسلو من تاريخنا).



يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، دعت المواطنين للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة بعنوان (فلتشطب أوسلو من تاريخنا)، شرقي قطاع غزة.



وأكدت الهيئة على استمرارية المسيرات وشعبيتها، حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي تتمثل في كسر الحصار وعودة اللاجئين إلى ديارهم.



رام الله - دنيا الوطن