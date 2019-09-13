مستوطنون يقتحمون جبل "طاروسا" جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، جبل "طاروسا" غرب بلدة دورا جنوب الخليل.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأقاموا شعائر تلمودية.



وقالت الوكالة: "إن المستوطنين حاولوا الاعتداء على مصور وكالة وفا مشهور الوحواح، وقاموا بحذف الصور من كاميرته، وأرغموه على مغادرة المنطقة".