الرجوب لوزراء الحكومة السابقة: رجعوا الفلوس وإلا حنرفع عليكم قضايا

رام الله - دنيا الوطنطالب محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، كافة وزراء الحكومة السابعة عشرة؛ بإعادة الأموال التي حصلوا عليها.وكتب الرجوب، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "بدون مقدمات.. رساله موجهة إلى الوزراء في الحكومة السابقة، رجعوا الفلوس اللي اخذتوها بدون وجه حق".وهدد الرجوب، برفع قضايا في المحاكم على الوزراء، حيث قال: "رجعوا الفلوس، وإلا حنرفع عليكم قضايا ونجرجركم على المحاكم ونفضحكم.. هاتوها من قصيرها واختصرونا، محكيناش لانو بدناش فضايح، شايفكم مطنشين، رجعوا الفلوس أكرملكم"، وفق تعبيره.