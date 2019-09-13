شؤون فلسطينية

الرجوب لوزراء الحكومة السابقة: رجعوا الفلوس وإلا حنرفع عليكم قضايا

الرجوب لوزراء الحكومة السابقة: رجعوا الفلوس وإلا حنرفع عليكم قضايا
رام الله - دنيا الوطن
طالب محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، كافة وزراء الحكومة السابعة عشرة؛ بإعادة الأموال التي حصلوا عليها.

وكتب الرجوب، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "بدون مقدمات.. رساله موجهة إلى الوزراء في الحكومة السابقة، رجعوا الفلوس اللي اخذتوها بدون وجه حق".

وهدد الرجوب، برفع قضايا في المحاكم على الوزراء، حيث قال: "رجعوا الفلوس، وإلا حنرفع عليكم قضايا ونجرجركم على المحاكم ونفضحكم.. هاتوها من قصيرها واختصرونا، محكيناش لانو بدناش فضايح، شايفكم مطنشين، رجعوا الفلوس أكرملكم"، وفق تعبيره.

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