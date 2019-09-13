الرجوب لوزراء الحكومة السابقة: رجعوا الفلوس وإلا حنرفع عليكم قضايا
رام الله - دنيا الوطن
طالب محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، كافة وزراء الحكومة السابعة عشرة؛ بإعادة الأموال التي حصلوا عليها.
وكتب الرجوب، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "بدون مقدمات.. رساله موجهة إلى الوزراء في الحكومة السابقة، رجعوا الفلوس اللي اخذتوها بدون وجه حق".
وهدد الرجوب، برفع قضايا في المحاكم على الوزراء، حيث قال: "رجعوا الفلوس، وإلا حنرفع عليكم قضايا ونجرجركم على المحاكم ونفضحكم.. هاتوها من قصيرها واختصرونا، محكيناش لانو بدناش فضايح، شايفكم مطنشين، رجعوا الفلوس أكرملكم"، وفق تعبيره.
طالب محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، كافة وزراء الحكومة السابعة عشرة؛ بإعادة الأموال التي حصلوا عليها.
وكتب الرجوب، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "بدون مقدمات.. رساله موجهة إلى الوزراء في الحكومة السابقة، رجعوا الفلوس اللي اخذتوها بدون وجه حق".
وهدد الرجوب، برفع قضايا في المحاكم على الوزراء، حيث قال: "رجعوا الفلوس، وإلا حنرفع عليكم قضايا ونجرجركم على المحاكم ونفضحكم.. هاتوها من قصيرها واختصرونا، محكيناش لانو بدناش فضايح، شايفكم مطنشين، رجعوا الفلوس أكرملكم"، وفق تعبيره.
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