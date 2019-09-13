فتح ترحب ببيان الدول الأوروبية الخمس حول تصريحات نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بموقف الدول الأوروبية الخمس الرافضة لتصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال: إن موقف كل من "ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة"، إزاء منهج نتنياهو في إقصاء فرص قيام الدولة الفلسطينية، مُرحب به، في الوقت الذي نحض فيه على تقديم رد عملي من مثيل الاعتراف بدولة فلسطين.



وأضاف نزال أن تمسك دول العالم بقيام دولة فلسطين يمثل سدا حصينا أمام الأطماع الاستعمارية لنتنياهو، ولكن بات ملحا أكثر من أي وقت مضى إظهار معالم الرفض العالمي للاحتلال بسياسة عملية تجعل من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، خاصة على المستوى الأوروبي، حقيقة قائمة يتعذر القفز عنها.



وكانت الدول الخمس أعربت عن قلقها إزاء تصريحات نتنياهو بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة غور الأردن والجهة الشمالية من البحر الميت، مشيرة، في بيان مشترك أصدرته، اليوم، إلى أن هذا الإعلان في حال تنفيذه يعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.