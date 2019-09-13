390 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 390 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال.



وأوضحت أن المئات من المستوطنين، برفقة حاخامات يهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية فيها، بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها.



ويبدأ اقتحام الأقصى صباح كل يوم من الأحد حتى الخميس من جهة باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال وينتهي من باب السلسلة، وتنفذ الاقتحامات على فترتيْن صباحية ومسائية.



وعادةً ما تؤمن شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم لباحات الأقصى، ويتزامن ذلك مع تضييق على المصلين ومنع دخول المئات منهم.