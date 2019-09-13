الشيوخي: خطة إسرائيلية لاجهاض قرار الحكومة وقف استيراد العجول

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، المهندس عزمي الشيوخي النقاب عن خطة اسرائيلية لاجهاض قرار الحكومة الفلسطينية، وقف استيراد العجول من اسرائيل.



وقال الشيوخي: إن الخطة الإسرائيلية تعتمد في التنفذ على الايدي العربية ويقودها شبكة مع بعض السماسرة والوسطاء وتجار عجول وأبقار ولحوم من العرب بالتعاون مع موردين اسرائيليين من داخل عمق إسرائيل وبتغطية اعلامية مضللة للراي العام على منصات التواصل الاجتماعي يديرها طابور خامس لهم ارتباطاتهم المشبوهة ووظيفتهم خلق البلبلة بين صفوف الفلسطينيين، وزرع بذور الفتنة؛ من أجل تخريب الحالة الفلسطينية واشاعة الفوضى والفلتان بين ابناء شعبنا والتحريض على سلطتنا الوطنية ومؤسساتنا لعرقلة عملها للقيام بواحباتها الوطنية وايضا التحريض على قيادات ورموز العمل الوطني والرسمي والاهلي والشعبي.



واشار رئيس اتحاد المستهلك الى ان "احد اصحاب الملاحم من شمال الضفة الغربية كشف له عن بعض الاساليب التي ينتهجها بعض الموردين العرب للتحكم بالسوق وبالاسعار بدعم من تجار وموردين اسرائيليين.



ودعا الشيوخي وزارتي الزراعة الفلسطينية والاقتصاد الوطني الفلسطيني والجهات الامنية والشرطية والرسمية المختصة عمل اللازم في متابعة هؤلاء السماسرة والوسطاء والتجار العرب التابعين لهذه الشبكة وكذلك العاملين علي منصات التواصل الاجتماعي من الطابور الخامس ومن اصحاب الاجندات والبرامج الاسرائيلية التي تهدف الى اجهاض قرار مجلس الوزراء.



وقال "من الضروري تنفيذ قرار وقف استيراد العجول من اسرائيل من اجل فك الارتباط الفلسطيني من الاقتصاد الاحتلالي الاحلالي الاستعماري وتوسيع الاستثمار في قطاع العجول والابقار والاغنام والدواجن ومنتجاتها لاعادة الاعتبار للثروة الحيوانية وخصوصا قطاع الابقار والعجول والاغنام والدواجن وتحرير الضرائب التي تجبيها حكومة الاحتلال عن هذا القطاع".



واضاف: "على وزارتي الزراعة والاقتصاد العمل السريع على تحديد سقف سعري استرشادي لكيلو لحم العجل ولحم الخروف وللدواجن لضمان عدم التلاعب باسعار اللحوم من قبل بعض التجار".



وشدد على "ضرورة الضرب بيد من حديد على يد المهربين وعلى يد كل من يحاول التلاعب باسعار اللحوم من اجل حماية حق المستهلكين بالعدالة في اسعار اللحوم وجودتها وسلامتها بجميع اصنافها وانواعها الحمراء والبيضاء".



واشار الشيوخي الى "وجود بعض التجار عديمي الضمير ومصاصي الدماء الذين يريدون زيادة هوامش ارباحهم بشتى الوسائل على حساب الوطن وعلى حساب الخزينة وعلى حساب جيوب المستهلكين وعلى حساب دماء المواطنين"، واصفا هؤلاء المتلاعبين بالاسعار "بمصاصي الدماء" كونهم يريدون ان" يحققوا ثرائهم على حساب زيادة معانات المستهلك الفلسطيني الصامد المرابط في ظل الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال على شعبنا وعلى اموال المقاصة والضرائب الفلسطينية وعلى ثرواتتا وعلى المزارع والمزارعين وعلى المنتوجات الوطنية وعلى حساب اقتصادنا الوطني الفلسطيني بكامله".



واضاف: "الاحتلال واذنابه وادواته يعملون ليل نهار على اجهاض وافشال خطة حكومة الدكتور محمد اشتية الخاصة بالانفكاك من اقتصاد الاحتلال التي كان بدايتها قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة يوم الاثنين الماضي القاضي بوقف استيراد العجول من اسرائيل والانفتاح والاستيراد من الاسواق العربية".