نتنياهو: حرب جديدة على غزة قد تندلع قبل الانتخابات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جيشه قد يشن حربا جديدة على قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في البلاد في 17 أيلول/ سبتمبر.



وقال نتنياهو، اليوم الجمعة، لدى عودته من روسيا، ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين: "عملية في غزة قد تبدأ في أي لحظة، بما في ذلك الأيام الأربعة المتبقية على الانتخابات. موعد الانتخابات ليس عاملا (في اتخاذ قرار شن الحرب)".



وفي وقت سابق، قال نتنياهو: إنه على ما يبدو لا مفر من خوض عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، متابعاً: "لا مفر أيضاً من إسقاط حكم حماس".



وأضاف نتنياهو، في تصريحات لقناة (ريشت كان) الإسرائيلية: "لن أذهب إلى المعركة قبل دقيقة من انتهاء الاستعداد الكامل لها".



يذكر أن نتنياهو، قال الأربعاء: إن تل أبيب في طريقها لتدمير حكم حركة حماس، متابعاً: "نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، أنا أدير مجموعة من الساحات، ونعمل في جميع تلك الساحات".