حمدان: على السعودية أن تُفرج عن المعتقلين ليس على سبيل الجميل والمن

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) أسامة حمدان، أن حركته صمتت عدة شهور عن اعتقال السعودية عددًا من كوادرها، كان بسبب المحاولات والسعي السياسي لحل هذه المشكلة دون ضوضاء أو ضجيج.وقال حمدان: "لكن وصلنا للأسف إلى نقطة لم نستطع فيها البقاء صامتين"، مضيفًا: "نحسن تقدير الأمور، ومعركتنا كانت وما زالت ضد الاحتلال".وأوضح حمدان، وفق موقع مؤسسة (القدس الدولية)، أنه إذا قرر أحد أن يكون بجوار إسرائيل، ويبيع القدس، فعليه أن يدرك تماما أن هذا لن ينفعه، وسنواصل العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين، ليس على سبيل الجميل أو المن، ولكن لأجل عملهم لصالح فلسطين، فهم من يستحق التكريم لا الوضع في السجون.وأشار إلى أن بوصلة حماس كانت وما تزال ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومرت الحركة طوال 30 عاما بـ"آلام وجراحات"، لافتًا إلى أن حركته لم ترد على الإساءات، ليس ضعفا ولا عجزا، ومسؤوليتها أن تظل بوصلة الأمة كاملة تجاه فلسطين، وعدم الدخول في فتن ومعارك جانبية.وتابع حمدان: "رغم ذلك لا تزال مساعينا قائمة لحل المسألة، بأقل قدر من الضوضاء، ولكن أتمنى ألا يفهم هذا بأنه ضعف في موقفنا، فالذي يقاوم الاحتلال، ويصمد في وجه الضغوط الأمريكية، والذي يضحي من أجل تحرير فلسطين والقدس، لا يعجزه أو يخيفه مواجهة أي معركة".