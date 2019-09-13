شاهد: ابنة القيادي الخضري توجّه رسالة للملك سلمان وولي العهد

رام الله - دنيا الوطنطالبت مي الخضري، ابنة القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري، العاهل السعودي بالتدخل للإفراج عن والدها وشقيقها هاني المعتقلين في السجون السعودية منذ 5 أشهر.وقالت مي خلال مقطع فيديو: "أتوجه باسمي واسم العائلة الكريمة للملك سلمان وولي عهده بالتدخل لدى السلطات السعودية، للإفراج عنهما"، مشيرة إلى أنهما قضيا ما يقرب من 30 عقدا في المملكة، ووالدها تجاوز 81 عاما ومريض بمرض عضال ويحتاج لعناية فائقة.وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أكد في وقت سابق، أن القيادي بحماس محمد صالح الخضري، المُعتقل في المملكة العربية السعودية، كان يجمع أموالًا لصالح قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية، بعلم السلطات السعودية.وقال الزهار لـ"دنيا الوطن": إن الخضري كان يُخبر السعوديين أولًا بأول، بما يقوم به، ولم يقم بعمل سري، أو غير مشروع، واعتقاله ليس له أي مُبرر، ولا يستند إلى أي قانون لا أخلاقي، ولا حتى قانون وضعي، مبينًا أن المطلوب من السعودية أن ترفع يدها عن المُعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وتُطلق سراحهم.|يشار إلى أن حركة حماس، كشفت يوم الاثنين الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا أحد أبرز قيادييها المقيمين بالسعودية ونجله، رافضة الاستجابة لكل الوساطات التي تدخلت للإفراج عنهما.