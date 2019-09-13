شؤون فلسطينية

شاهد: ابنة القيادي الخضري توجّه رسالة للملك سلمان وولي العهد

شاهد: ابنة القيادي الخضري توجّه رسالة للملك سلمان وولي العهد
مي الخضري ابنة القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مي الخضري، ابنة القيادي في حركة حماس محمد صالح الخضري، العاهل السعودي بالتدخل للإفراج عن والدها وشقيقها هاني المعتقلين في السجون السعودية منذ 5 أشهر.

وقالت مي خلال مقطع فيديو: "أتوجه باسمي واسم العائلة الكريمة للملك سلمان وولي عهده بالتدخل لدى السلطات السعودية، للإفراج عنهما"، مشيرة إلى أنهما قضيا ما يقرب من 30 عقدا في المملكة، ووالدها تجاوز 81 عاما ومريض بمرض عضال ويحتاج لعناية فائقة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أكد في وقت سابق، أن القيادي بحماس محمد صالح الخضري، المُعتقل في المملكة العربية السعودية، كان يجمع أموالًا لصالح قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية، بعلم السلطات السعودية.

وقال الزهار لـ"دنيا الوطن": إن الخضري كان يُخبر السعوديين أولًا بأول، بما يقوم به، ولم يقم بعمل سري، أو غير مشروع، واعتقاله ليس له أي مُبرر، ولا يستند إلى أي قانون لا أخلاقي، ولا حتى قانون وضعي، مبينًا أن المطلوب من السعودية أن ترفع يدها عن المُعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وتُطلق سراحهم.|

يشار إلى أن حركة حماس، كشفت يوم الاثنين الماضي، أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا أحد أبرز قيادييها المقيمين بالسعودية ونجله، رافضة الاستجابة لكل الوساطات التي تدخلت للإفراج عنهما.

 

أخبار ذات صلة

الحساينة: أمريكا تُريد ربط المقاومة المشروعة بالإرهاب المذموم

الحساينة: أمريكا تُريد ربط المقاومة المشروعة بالإرهاب المذموم

نتنياهو: حرب جديدة على غزة قد تندلع قبل الانتخابات

نتنياهو: حرب جديدة على غزة قد تندلع قبل الانتخابات

حمدان: على السعودية أن تُفرج عن المعتقلين ليس على سبيل الجميل والمن

حمدان: على السعودية أن تُفرج عن المعتقلين ليس على سبيل الجميل والمن

المطران حنا: العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل تتعرض لكارثة وشيكة

المطران حنا: العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل تتعرض لكارثة وشيكة

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

تقديرات إسرائيلية: وقوع جرحى في مسيرات العودة اليوم سيشعل المنطقة

تقديرات إسرائيلية: وقوع جرحى في مسيرات العودة اليوم سيشعل المنطقة

حول الصواريخ التي تُطلق من غزة.. الجهاد الإسلامي: ندعم كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال

حول الصواريخ التي تُطلق من غزة.. الجهاد الإسلامي: ندعم كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

غزة تستعد للجمعة 74 من مسيرات العودة بعنوان &#34;فلنشطب اوسلو من تاريخنا&#34;

غزة تستعد للجمعة 74 من مسيرات العودة بعنوان "فلنشطب اوسلو من تاريخنا"

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

الجيش الإسرائيلي يخشى التصعيد بالجنوب والشمال ويرفع درجة التأهب لـ &#34;القصوى&#34;

الجيش الإسرائيلي يخشى التصعيد بالجنوب والشمال ويرفع درجة التأهب لـ "القصوى"

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

غوتيريش: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لا يزال هدفاً صعب المنال

غوتيريش: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لا يزال هدفاً صعب المنال

منوعات

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

نانسي عجرم تودع الصيف بـ&#34;بشورت أبيض&#34; على شاطىء البحر

نانسي عجرم تودع الصيف بـ"بشورت أبيض" على شاطىء البحر

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ &#34;بلوك&#34;؟

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ "بلوك"؟

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر &#34;سناب شات&#34;

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر "سناب شات"

إمارات رزق تُعلن انفصالها رسمياً عن زوجها حسام جنيد

إمارات رزق تُعلن انفصالها رسمياً عن زوجها حسام جنيد

&#34;ريهانا&#34; تكشف أسباب تخليها عن الغناء

"ريهانا" تكشف أسباب تخليها عن الغناء

عربي

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم