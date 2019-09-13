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الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تبني الجامعة العربية مشروع قرار عراقيا يدين اعتداءات إسرائيل على بعض الدول العربية بالطائرات المسيرة.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "مجلس الجامعة العربية في الدورة الـ 152 العادية على المستوى الوزاري يعتمد بالإجماع قرارا عراقيا يدين اعتداءات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية"، وفق ما نقلت الوكالة العراقية الرسمية.

وأضاف البيان أن القرار يدعم جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية "للحفاظ على سيادتها الوطنية".

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