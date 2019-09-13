دولي

مادورو: سأعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية

مادورو: سأعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن 10 خطط تحاك في كولومبيا بهدف اغتياله، مؤكدا أنه يعول أن يعيش 100 عام بفضل حماية الرب والشعب له.

ونقلت وكالة الأنباء الفنزويلية عن مادورو قوله في خطاب ألقاه بولاية البرتغال: إن إمبريالية أمريكا الشمالية والرئيس الكولومبي إيفان دوكي يريدون قتلي. إن كولومبيا تعد 10 خطط لقتلي".

وأكد مادورو أنه يعول أن يعيش 100 عام بفضل العناية الإلهية وشعب فنزويلا، مضيفا أن كاراكاس لديها أدلة على وجود خطط لتحضير محاولات اغتيال وهي تعتزم تقديمها إلى المجتمع الدولي.

 وكان مادورو قد أعلن الأسبوع الماضي عن إجراء بلاده مناورات عسكرية على الحدود مع كولومبيا في الفترة بين 10 إلى 28 أيلول/ سبتمبر، كما أمر بالإعلان عن "المستوى البرتقالي للتهديدات"، في المنطقة الحدودية  بسبب "خطر العدوان" من دولة مجاورة.

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