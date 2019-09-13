شؤون فلسطينية

المطران حنا: العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل تتعرض لكارثة وشيكة

المطران حنا: العقارات الأرثوذكسية في باب الخليل تتعرض لكارثة وشيكة
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن العقارات الارثوذكسية العريقة في منطقة باب الخليل تتعرض لتهديدات جدية وقد يستولي المستوطنين المتطرفين على هذه العقارات في اي وقت، وقد نرى امامنا في باب الخليل نفس السيناريو الذي حدث في مبنى مار يوحنا في القدس القديمة والذي سُرب  للمستوطنين قبل عدة سنوات.

وأضاف المطران حنا، أن ما يحدث عبارة عن نكبة جديدة ومتجددة تستهدف عقاراتنا الارثوذكسية العريقة في مدينة القدس واستيلاء المستوطنين على باب الخليل وابنيته يعني امعانا في اضعاف وتهميش الحضور المسيحي في مدينة القدس.

جاءت كلمات المطران، لدى استقباله اليوم، وفدا من ابناء الرعية الارثوذكسية في مدينة القدس وضواحيها.

وقال المطران: "لقد وجهنا خلال الاشهر الماضية رسائل مناشدة الى سائر ارجاء العالم مطالبين بأن يكون هنالك تحرك لايقاف هذه الكارثة الوشيكة التي تستهدفنا في باب الخليل ولكننا حتى اليوم لم نلمس اي تحرك جدي ولم نلمس اية مبادرات هادفة لابطال هذه الصفقة والتي ابرمها من لا يستحق وقدمها الى من لا يستحق".

وأكد أن من يقومون بهذه التسريبات انما يقومون بخيانة عظمى بحق الكنيسة وبحق القدس وهؤلاء ليسوا اقل سوءا من يهوذا الاسخريوطي الذي خان معلمه بثلاثين من الفضة، وللاسف هنالك من يخونون معلمهم ومسيحيتهم بحفنة من دولارات الخيانة والعمالة وهم اضحوا ادوات مسخرة في خدمة اعداء القدس ومقدساتها واوقافها الاسلامية والمسيحية، وفق تعبيره.

وتابع حنا: "نحذر مجددا من خطورة ما يعد لباب الخليل فالاخبار التي يتم تناولها في وسائل الاعلام تفيد بأننا امام كارثة وشيكة وقد يقتحم المستوطنون ابنية باب الخليل العريقة في اي وقت، وقد نصحو في صبيحة يوم من الايام لكي نجد المستوطنين في هذه الابنية والعلم الاسرائيلي مرفوع عليها".

وناشد المطران حنا، الملك عبد الله الثاني بن الحسين بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، والرئيس الفلسطيني بضرورة العمل على ابطال هذه الصفقة حفاظا على القدس وهويتها وتاريخها وحفاظا على الحضور المسيحي العريق في هذه المدينة المباركة.

وأضاف: "كما ونوجه ندائنا الى كافة زعماء العالم والى كافة المرجعيات الدينية الاسلامية والمسيحية والى كافة دعاة العدالة والدفاع عن حقوق الانسان في عالمنا بضرورة ان يعملوا على وقف هذه الكارثة الوشيكة المحدقة بباب الخليل وابنيته الارثوذكسية العريقة وهي البوابة المؤدية الى المقدسات والى الاديرة والكنائس والبطريركيات في القدس القديمة".

وتابع: "أبطال صفقة باب الخليل يحتاج الى جهد قانوني ويحتاج الى جهد سياسي ذلك لان هذه القضية هي قضية سياسية بامتياز تندرج في اطار صفقة القرن وفي اطار التآمر على القدس ومقدساتها وهويتها العربية الفلسطينية، والسياسيون يعرفون جيدا ماذا يجب ان يفعلوا لكي يبطلوا هذه الصفقة اذا ما ارادوا ابطالها".

وختم المطران حنا، حديثه، قائلًا: "تحركوا قبل فوات الاوان ولا تتركوا مدينة القدس لوحدها تنزف وتسرق اوقافها وتستهدف مقدساتها، تحركوا قبل فوات الاوان فحضورنا المسيحي في مدينة القدس مهدد بالانقراض واستهدافنا واستهداف مقدساتنا واوقافنا هو استهداف للقدس كلها بدون استثناء".

أخبار ذات صلة

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

تقديرات إسرائيلية: وقوع جرحى في مسيرات العودة اليوم سيشعل المنطقة

تقديرات إسرائيلية: وقوع جرحى في مسيرات العودة اليوم سيشعل المنطقة

حول الصواريخ التي تُطلق من غزة.. الجهاد الإسلامي: ندعم كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال

حول الصواريخ التي تُطلق من غزة.. الجهاد الإسلامي: ندعم كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

غزة تستعد للجمعة 74 من مسيرات العودة بعنوان &#34;فلنشطب اوسلو من تاريخنا&#34;

غزة تستعد للجمعة 74 من مسيرات العودة بعنوان "فلنشطب اوسلو من تاريخنا"

الشاب محمد جواريش يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل علاقته بإسراء غريب.. وسبب انفصاله عنها

الشاب محمد جواريش يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل علاقته بإسراء غريب.. وسبب انفصاله عنها

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

الجيش الإسرائيلي يخشى التصعيد بالجنوب والشمال ويرفع درجة التأهب لـ &#34;القصوى&#34;

الجيش الإسرائيلي يخشى التصعيد بالجنوب والشمال ويرفع درجة التأهب لـ "القصوى"

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

غوتيريش: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لا يزال هدفاً صعب المنال

غوتيريش: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لا يزال هدفاً صعب المنال

عبير عودة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيراً لدولة فلسطين لدى إيطاليا

عبير عودة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيراً لدولة فلسطين لدى إيطاليا

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الفلسطينيين في القدس الشرقية

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الفلسطينيين في القدس الشرقية

منوعات

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

نانسي عجرم تودع الصيف بـ&#34;بشورت أبيض&#34; على شاطىء البحر

نانسي عجرم تودع الصيف بـ"بشورت أبيض" على شاطىء البحر

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ &#34;بلوك&#34;؟

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ "بلوك"؟

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر &#34;سناب شات&#34;

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر "سناب شات"

إمارات رزق تُعلن انفصالها رسمياً عن زوجها حسام جنيد

إمارات رزق تُعلن انفصالها رسمياً عن زوجها حسام جنيد

&#34;ريهانا&#34; تكشف أسباب تخليها عن الغناء

"ريهانا" تكشف أسباب تخليها عن الغناء

عربي

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية