أمير الكويت يغادر المستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مستشفى بالولايات المتحدة عقب إجرائه فحوصا طبية ناجحة فيه.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن وزير الديوان الأميري قوله: "الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوص طبية تكللت بالنجاح وكانت مطمئنة".



وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.



يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في أيلول/ سبتمبر 2018 وكذلك في أيلول/ سبتمبر 2017.



وكان الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات الأمريكية، الأحد الماضي، لاستكمال الفحوص الطبية.