زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى.



وقال المحامي في حديث لإذاعة (موزاييك إف إم) التونسية، "ردا على الأخبار التي قالت إن: بن علي مريض، هو فعلا مريض ويرقد في المستشفى إثر أزمة صحية".



وأشار إلى أن الأزمة "ألزمته دخول المستشفى، ولكن الموضوع لا يتعلق باحتضار ولا بغيبوبة"، مضيفا أن حليمة بن علي، ابنة الرئيس الأسبق، اتصلت به وأكدت أن حالته مستقرة.



وجاء ذلك تعليقا على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "حالة حرجة" للرئيس التونسي الأسبق أو دخوله في غيبوبة.