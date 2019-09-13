عربي

محكمة فرنسية تحكم بسجن ابنة الملك سلمان

محكمة فرنسية تحكم بسجن ابنة الملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة فرنسية، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.

وحوكمت ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.

وكان الادعاء الفرنسي طلب في وقت سابق إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تشرين ثاني 2017، ونفى المتهمان ارتكابهما أي مخالفة.

أخبار ذات صلة

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

أول تعليق لملك الأردن بشأن فلسطين بعد تصريحات نتنياهو حول غور الأردن

أول تعليق لملك الأردن بشأن فلسطين بعد تصريحات نتنياهو حول غور الأردن

الخارجية الأمريكية: وقف النار بين حزب الله وإسرائيل يزداد ضعفاً

الخارجية الأمريكية: وقف النار بين حزب الله وإسرائيل يزداد ضعفاً

مرشح للرئاسة التونسية يضرب عن الطعام من داخل سجنه

مرشح للرئاسة التونسية يضرب عن الطعام من داخل سجنه

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

أسرى فلسطين: محاكم الاحتلال تصدر 671 قرارًا اداريًا منذ بداية العام

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

بيراوي: لغة الاستنكار والشجب لم تَعد خياراً مقبولاً نظراً لخطورة إعلان نتنياهو

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1

الجيش الإسرائيلي يخشى التصعيد بالجنوب والشمال ويرفع درجة التأهب لـ &#34;القصوى&#34;

الجيش الإسرائيلي يخشى التصعيد بالجنوب والشمال ويرفع درجة التأهب لـ "القصوى"

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

غوتيريش: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لا يزال هدفاً صعب المنال

غوتيريش: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لا يزال هدفاً صعب المنال

عبير عودة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيراً لدولة فلسطين لدى إيطاليا

عبير عودة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيراً لدولة فلسطين لدى إيطاليا

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الفلسطينيين في القدس الشرقية

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الفلسطينيين في القدس الشرقية

منوعات

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

بعد ريهام سعيد.. منع ظهور ياسمين الخطيب إعلامياً والسبب؟

نانسي عجرم تودع الصيف بـ&#34;بشورت أبيض&#34; على شاطىء البحر

نانسي عجرم تودع الصيف بـ"بشورت أبيض" على شاطىء البحر

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

لأول مرة.. دينا الشربيني تعترف رسميا بزواجها من عمرو دياب

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

القبض على نجلي المخرج أحمد السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

بالوثائق: ريهام سعيد تتهم سما المصري بانتهاك حرمتها

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ &#34;بلوك&#34;؟

أصالة ترد على أحلام.. كيف سخرت من الـ "بلوك"؟

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

بسبب صورتها الجريئة.. عبير صبري تفقد أعصابها وتشتم متابعة بطريقة صدمت الآخرين

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر &#34;سناب شات&#34;

هيفاء وهبي تفجر مفاجأة عن الفنان السوري معتصم النهار عبر "سناب شات"

إمارات رزق تُعلن انفصالها رسمياً عن زوجها حسام جنيد

إمارات رزق تُعلن انفصالها رسمياً عن زوجها حسام جنيد

&#34;ريهانا&#34; تكشف أسباب تخليها عن الغناء

"ريهانا" تكشف أسباب تخليها عن الغناء

عربي

أمير الكويت يغادر المستشفى

أمير الكويت يغادر المستشفى

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

زين العابدين بن علي في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية