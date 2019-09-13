شؤون فلسطينية

تقديرات إسرائيلية: وقوع جرحى في مسيرات العودة اليوم سيشعل المنطقة

تقديرات إسرائيلية: وقوع جرحى في مسيرات العودة اليوم سيشعل المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت تقديرات المنظومة الأمنية الاسرائيلية، أن الوضع مع غزة أكثر اشتعالا وحساسية في ظل اقتراب الانتخابات المزمع انعقادها يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي، فقد أشارت التقديرات بأن وقوع أعداد كبيرة من الجرحى في مظاهرات اليوم الجمعة، قد ينجم عنه تصعيد أمني ستكون له تداعيات كبيرة على الانتخابات المقبلة.

إلى ذلك، أوضح مصدر أمني رفيع بأن الجيش الاسرائيلي سيحافظ خلال الأيام المقبلة على مستوى عالة من التأهب والاستنفار في الجنوب والشمال وخصوصا مع جبهة الجولان، بحسب ما نقل موقع (عكا).

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