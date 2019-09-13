خمس دول أوروبية: ضم نتنياهو لغور الأردن يُمثل خرقًا فادحًا للقانون الدولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت خمس دولة أوروبية، هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن قلقها الشديد تجاه إعلان نتنياهو رغبته ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت للسيادة الإسرائيلية.



وأصدرت الدول الخمس، بيانًا صحفيًا، قالت فيه: "إنه في حال تم تطبيق الإعلان فهذا سيعد خرقًا فادحًا للقانون الدولي"، وفق ما نقلت شبكة (يورو نيوز).



ودعت الدول الخمس جميع الأطراف "للامتناع عن أي إجراء.



إلى ذلك، أكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الخمس على "حق إسرائيل بالأمن" مضيفين : "نحن ندين بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شُنّت من غزة ضد إسرائيل".



وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة.