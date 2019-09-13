لأول مرة.. نتنياهو يعلق على هروبه من صواريخ غزة

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رام الله - دنيا الوطن

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة، على لحظة هروبه من التجمع الانتخابي، الثلاثاء الماضي، لحظة إطلاق صواريخ على منطقة عسقلان من قطاع غزة.



وقال نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية: إن لحظة "هروبه" من الصواريخ الفلسطينية جاءت التزاما منه بتعليمات الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية).



وأكد أنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات الشاباك.