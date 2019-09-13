شؤون فلسطينية

حول الصواريخ التي تُطلق من غزة.. الجهاد الإسلامي: ندعم كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال

حول الصواريخ التي تُطلق من غزة.. الجهاد الإسلامي: ندعم كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الإعلامي التابع لحركة الجهاد الإسلامي، بيانًا صحفيًا، لنفي ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن مصادر قيادية من داخل الحركة.

وقالت الجهاد الإسلامي: "تتداول بعض الصفحات والمجموعات خبرا منسوبا لـ (مسؤول كبير في حركة الجهاد الاسلامي) حول الموقف من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة ردا على العدوان الصهيوني خلال الايام الماضية". 

وأضافت الاجهاد: "نؤكد أن أي من قادة الحركة ومسؤوليها لم يدلوا بأية تصريحات لأي جهة كانت حول هذا الموضوع. وأن صحيفة (اليوم السابع) المصرية لم تنشر شيئًا مما ورد في الخبر، وبالتالي فهذا خبر ملفق ومزور وكاذب".

وأوضحت أن موقف الحركة الثابت والذي تعبر عنه على لسان كافة قياداتها ومسؤوليها هو دعم المقاومة ومباركة كل عمل مقاوم يستهدف الاحتلال دفاعا الشعب الفلسطيني وتصديا للعدوان والارهاب الذي يستهدف أبناءه وأرضه ومقدساته. 

وختم الجهاد الإسلام، بيانها، قائلة: "إننا نهيب بوسائل الاعلام أن تستوثق من الأخبار قبل نشرها، وأن تعود للمصادر الرسمية منعا لحدوث البلبلة، فقادة الحركة والمسؤولون فيها يصرحون بأسمائهم وصفاتهم ويعبرون عن الموقف الموحد للحركة إزاء مختلف المستجدات".

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