وزيرة الصحة تُوقع اتفاقاً ومذكرة تفاهم لشراء دواء لعلاج مرضى HT1















رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، مذكرة تفاهم واتفاقية تعاقدية مع شركة (سوبي) السويدية لشراء دواء أورفادين لعلاج مرض وراثي نادر يطلق عليه اسم HT1.وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن 27 مواطناً في الضفة الغربية وقطاع غزة، مصابون بهذا المرض الوراثي، فيما يوجد في العالم 1200 حالة فقط.ومرض HT1 هو مرض أيضي وراثي، علاجه الوحيد دواء أورفادين، الذي تصنعه شركة (سوبي) السويدية، حيث يعمل الدواء على الحد من مضاعفات المرض.ووقع الاتفاقية عن شركة (سوبي) نائب رئيس الشركة أولا ساندبورغ، ومسؤولة التسويق في الشركة لينا رونداهل، حيث جاء ذلك بحضور القنصل السويدي العام السيدة جيسيكا الووسون.وأشادت وزيرة الصحة بالحكومة السويدية وشركة سوبي، والتي كانت قد قدمت هذا الدواء للمرضى الفلسطينيين على مدار 20 عاماً بشكل مجاني.وأكدت الكيلة عمق العلاقات التي تربط فلسطين بالسويد، مشيرة إلى أن أوجه التعاون بين وزارة الصحة والحكومة السويدية عديدة، مثل التعاون في بناء القدرات وبرامج صحية أخرى.