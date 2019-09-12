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نتنياهو خلال لقائه بوتين: لن نتهاون مع أي تهديد إيراني من سوريا

نتنياهو خلال لقائه بوتين: لن نتهاون مع أي تهديد إيراني من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لن نتهاون مع أي تهديد إيراني من سوريا.

ونشر نتنياهو، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، جاء فيها أن العلاقات الإسرائيلية الروسية في أفضل حالاتها، وبأنه يقيم عاليا التعاون بين العسكريين الروس والإسرائيليين.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن الاتصالات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سمحت بتفادي وقوع أي احتكاك أو تصادم بين عسكريينا، معتبرا ذلك عنصرا مهما لاستقرار المنطقة.

وأكد نتنياهو أهمية التعاون بين العسكريين، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث قال: "حين نرى تكثيف إيران لمحاولاتها لاستخدام أراضي سوريا للهجمات علينا، أو توجيه الصواريخ ضدنا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "إن صداقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالت دون حدوث صدام مع روسيا في سوريا".

وأضاف: "كان الأمر لا مفر منه تقريبا بسبب التناقضات بين مهام سلاح الجو الروسي وعملياتنا العسكرية في سوريا".

وأشار نتنياهو إلى أهمية الصداقة مع بوتين، التي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل المنفعة بين البلدين.

وخلص نتنياهو إلى أن التنسيق فعال، لأنني والرئيس بوتين نحترم بعضنا بعضا ونتحدث بشكل مباشر، ونهتم بتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وصل في وقت سابق من اليوم، إلى منتجع سوتشي، في زيارة عمل، وذلك لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وتأتي هذه الزيارة قبيل الانتخابات التشريعية في إسرائيل  للكنيست، والتي تجري يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

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