الجيش الإسرائيلي يخشى التصعيد بالجنوب والشمال ويرفع درجة التأهب لـ "القصوى"

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يخشى من تصعيد في الجنوب والشمال، مشيرةً إلى أنه أعلن حالة التأهب القصوى.





‫وفي السياق، قال موقع (كان): إنه وبعد الصواريخ التي أُطلقت مؤخراً، هناك خشية من أن توسع الجهات التي تطلق الصواريخ مدى تلك الصواريخ.





وأشارت إلى أن هذه العوامل، دفعت الجيش الإسرائيلي لرفع حالة التأهب لدرجته القصوى.

وأوضحت القناة، أن يوم غد سيشهد قطاع غزة مواجهات عنيفة جداً، بالإضافة إلى حالة تأهب قصوى في الشمال والجنوب، خوفًا من إطلاق النار.‬