التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

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رام الله - دنيا الوطن

جدّدت وزارة التربية والتعليم دعوتها للأهالي وأولياء الأمور في مدينة القدس؛ بضرورة التنبه لمخططات الاحتلال للسيطرة على قطاع التعليم في المدينة، وضرورة تكاتف الجهود لصد هذه المخططات وإفشالها.



وشدّدت الوزارة على أن الحادثة الأخيرة المتمثلة باستقبال مدرسة شعفاط الإعدادية للبنات التابعة لبلدية الاحتلال؛ لرئيس البلدية خلال فعاليات افتتاح العام الدراسي الجديد؛ يؤكد على ضرورة الحذر والتنبه للنوايا المبيتة والمخططات الاحتلالية الخبيثة للسيطرة على التعليم وأسرلته.



وأكدت "التربية" أن ما حصل في مدرسة شعفاط الإعدادية للبنات يُعد خروجاً عن القيم الوطنية والتربوية، ومساعدةً للاحتلال في مساعيه لإضفاء شرعيته وتنفيذ مخططاته ضد القطاع التعليمي في القدس؛ خاصةً في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على المدينة وعلى نظام التعليم فيها.



وأشادت "التربية" بموقف المجتمع المقدسي وأولياء الأمور الرافض لهذا الفعل غير الوطني، مثمنةً جهودهم المساندة لخطوات الوزارة لدعم وحماية التعليم في القدس وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية للمدينة.