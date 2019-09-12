دولي

القناة 12: الحكومة الإسرائيلية ستصادق على إنشاء مستوطنة بغور الاردن

القناة 12: الحكومة الإسرائيلية ستصادق على إنشاء مستوطنة بغور الاردن
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة 12، أن الحكومة الاسرائيلية، ستصادق خلال جلستها الاسبوعية يوم الاحد المقبل، على إنشاء مستوطنة جديدة في منطقة غور الاردن.

وبحسب القناة ذاتها، فإن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية،  أفيحاي مندلبليت، عارض ذلك، بسبب تزامن القرار مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنه سيضم غور الاردن، في حال فوزه في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة.

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