عربي

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة عن نوايا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم أراضي غور الأردن، "استهانة كبرى بالحقوق العربية تأتي إضافة الى استمرار جريمة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، واعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبعدها لجريمة ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان وما تبعها أيضا لجهة الاعتراف بيهوديتها".

وأكد السنيورة في بيان له اليوم الخميس، أن هذا الموقف العدواني الاسرائيلي يضاف إلى المواقف العدوانية المتعددة التي طالما انتهجتها إسرائيل، ولا سيما منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأشار إلى أن إسرائيل تستند إلى الرعاية الأميركية، وفي ظل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: "إن الحاجة باتت ماسة جدا لكي يصار إلى استنفار العرب وعلى أعلى مستوى لمعالجة قضاياهم بموقف واحد ضد إسرائيل، والتي تمثل الخطر الأساس على الأمة العربية، واتخاذ موقف عربي حازم وقوي في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية تمهيدا لصياغة موقف دولي في مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان".

أخبار ذات صلة

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

أول تعليق من ملك الأردن بشأن فلسطين بعد تصريحات نتنياهو حول غور الاردن

أول تعليق من ملك الأردن بشأن فلسطين بعد تصريحات نتنياهو حول غور الاردن

الخارجية الأمريكية: وقف النار بين حزب الله وإسرائيل يزداد ضعفاً

الخارجية الأمريكية: وقف النار بين حزب الله وإسرائيل يزداد ضعفاً

مرشح للرئاسة التونسية يضرب عن الطعام من داخل سجنه

مرشح للرئاسة التونسية يضرب عن الطعام من داخل سجنه

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

عبر تسريب جديد.. كشف تفاصيل &#34;الخطة الأصلية&#34; لقتل خاشقجي

عبر تسريب جديد.. كشف تفاصيل "الخطة الأصلية" لقتل خاشقجي

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

انفجاران يهزان عدن واشتباكات محدودة بأسلحة متوسطة

لُُقب بـ (طوربيدو).. إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد مسؤول عربي كبير

لُُقب بـ (طوربيدو).. إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد مسؤول عربي كبير

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

التربية تدعو للتنبه لمخططات الاحتلال الرامية للسيطرة على مدارس القدس

جيش الاحتلال يطلق نيران &#34;تحذيرية&#34; تجاه فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج

جيش الاحتلال يطلق نيران "تحذيرية" تجاه فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج

الاحتلال يبلغ عائلتيْن بهدف منزليْهما بزعم تنفيذ ابنيْهما عملية طعن ببيت لحم

الاحتلال يبلغ عائلتيْن بهدف منزليْهما بزعم تنفيذ ابنيْهما عملية طعن ببيت لحم

مهنا: معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر

مهنا: معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر

اعلام الاسرى: 100 أسير سينضمون للإضراب الأسبوع المقبل بسبب أجهزة التشويش المسرطنة

اعلام الاسرى: 100 أسير سينضمون للإضراب الأسبوع المقبل بسبب أجهزة التشويش المسرطنة

بلدية الخليل تُنهي استعداداتها لمهرجان أيام العنب الخليلي

بلدية الخليل تُنهي استعداداتها لمهرجان أيام العنب الخليلي

وزيرالاتصالات يتفق مع رئيس بلدية روابي على افتتاح مكتب بريد للمدينة

وزيرالاتصالات يتفق مع رئيس بلدية روابي على افتتاح مكتب بريد للمدينة

أبو وردة يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن التحويلات الطبية والأدوية وزيارة الكيلة لغزة

أبو وردة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن التحويلات الطبية والأدوية وزيارة الكيلة لغزة

منوعات

منال عوض تكسر صمتها وتعتذر لإسراء غريب

منال عوض تكسر صمتها وتعتذر لإسراء غريب

أحلام تكشف موعد انطلاق &#34;ذا فويس&#34;.. وتؤكد: &#34;لن أتصالح مع راغب علامة&#34;

أحلام تكشف موعد انطلاق "ذا فويس".. وتؤكد: "لن أتصالح مع راغب علامة"

إنتقادات لاذعة لـ&#34;هبة نور&#34; بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

إنتقادات لاذعة لـ"هبة نور" بسبب جرأة فستانها وما فعلته به أمام الكاميرا

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

نانسي عجرم تكشف أسباب انسحاب كاظم الساهر وتامر حسني من The Voice Kids

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب &#34;لوك&#34;

سامو زين يصدم جمهوره بأغرب "لوك"

&#34;لوك&#34; جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: &#34;هنعيش مرة واحدة&#34;

"لوك" جديد لريهام سعيد بعد منعها من الظهور إعلامياً: "هنعيش مرة واحدة"

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

تامر عاشور يعلن خطوبته على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

نقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

الصور الأولى من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي الأسطوري

صانع النجوم.. وفاة المخرج &#34;سيمون أسمر&#34; بعد صراع مع المرض

صانع النجوم.. وفاة المخرج "سيمون أسمر" بعد صراع مع المرض

عربي

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

السنيورة: موقف نتنياهو استهانة كبرى بالحقوق العربية ويجب اتخاذ موقف عربي حازم

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

برلماني سوري: هذه مواقفنا من دعوات العودة إلى الجامعة العربية

الخارجية الأمريكية: وقف النار بين حزب الله وإسرائيل يزداد ضعفاً

الخارجية الأمريكية: وقف النار بين حزب الله وإسرائيل يزداد ضعفاً

مرشح للرئاسة التونسية يضرب عن الطعام من داخل سجنه

مرشح للرئاسة التونسية يضرب عن الطعام من داخل سجنه