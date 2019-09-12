عبير عودة تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس سفيراً لدولة فلسطين لدى ايطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

أدت السفير عبير عوده، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، سفيراً لدولة فلسطين لدى الجمهورية الايطالية.



وحضر مراسم أداء اليمين، الذي جرى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، وزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).