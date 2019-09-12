الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم الفلسطينيين في القدس الشرقية



وأكد أن الشباب المقدسي بحاجة للتوجيه والإرشاد كي ينخرطوا في المجتمع، مشدداً على أهمية التطوع لدى الخريجين الجدد لاكتساب المهارات والخبرات، وبالتالي تعزيز فرصهم في الحصول على وظيفة.



وتطرق إلى البرامج التي تنفذها المؤسسة في القدس ومن ضمنها برنامج "صنع في القدس"، لتسليط الضوء على إبداع الشباب المقدسي والتأكيد على هويته ولتوفير فرص نوعية لدعم واحتضان المشاريع الريادية التكنولوجية والعلمية في القدس للنهوض بالاقتصاد المقدسي.ولفت إلى أن البرنامج الذي نفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة 20 مشروعاً، حيث تم اختيار 3 مشاريع فائزة واحتضانها ودعمها لتحويلها إلى شركات ومنشآت مدّرة للدخل.من جهته، تحدث الشاب المقدسي عارف السيد، صاحب أحد المشاريع الفائزة ببرنامج "صنع في القدس"، عن مشروعه المتمثل بدمج التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الآلات الموسيقية الوترية، موضحاً أنه نجح في تطوير فكرة المشروع وبدأ بتصنيع الآلات الموسيقية بجودة عالية، وابتكار طرق جديدة لرفع كفاءة الآلات من ناحية تقنية.وأضاف: "باستخدام التكنولوجيا الحديثة من رسم ثلاثي الأبعاد وقص بالليزر، نجحت في زيادة سرعة الانتاج وجودته، وأطمح حالياً للوصول إلى تسويق هذه الآلات محلياً وعالمياً في المستقبل القريب".كما تضمنت الجولة زيارة لمؤسسة "أوكسفام"، التي أطلقت برنامج "وجود" لحماية حقوق المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية ودعم صمودها، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.وقالت مديرة البرنامج نداء حنيطي، "إن المشروع استجاب لاحتياجات الفلسطينيين المهمشين في القدس الشرقية، من خلال العمل على الحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة، والتمكين الاقتصادي لها".وأضافت: "على الرغم من أن السياسات الإسرائيلية التمييزية لا تزال تؤثر سلباً على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفلسطينيين، إلا أنه يمكن تعزيز مرونة المجتمعات من خلال تعاون المنظمات الشريكة والمجتمعية والمدارس والنساء والشباب الفلسطينيين في القدس الشرقية".ولفتت إلى أن المشروع نفذ بالشراكة مع أربع مؤسسات فلسطينية هي: المركز النسائي للمساعدة القانونية والاستشارات، جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية، مركز الإرشاد الفلسطيني، وجمعية التنمية الزراعية، مشيرةً إلى أن هذه المؤسسات عملت معاً لتلبية احتياجات النساء والشباب والفئات المهمشة في البلدة القديمة وسلوان والعيساوية وصور باهر والطور.بدورها، قالت المواطنة المقدسية نهى شرباتي، "إنها تلقت عدة دورات توعوية ضمن البرنامج في مركز الإرشاد، عادت عليها بالفائدة وتطوير المعرفة، كما انخرط ابنها في عدة دورات ومبادرات شبابية ساعدته في صقل شخصيته".من جهته، قال الشاب المقدسي محمد رمان، "إنه التحق بدورة تدريبية ضمن البرنامج، خاصة بالخريجين الجدد، حيث تلقى تدريبات على مدار شهرين في مجالات متعددة، بالإضافة إلى تدريب عملي في إحدى المؤسسات، وبعد انتهاء البرنامج استطاع أن يجد وظيفة ثابتة كباحث ميداني في القدس".