شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يطلق نيران "تحذيرية" تجاه فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج

جيش الاحتلال يطلق نيران "تحذيرية" تجاه فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج
رام الله - دنيا الوطن
أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نيران تحذيرية، تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بزعم اقترابهم من الجدار الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الاسرائيلية.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

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