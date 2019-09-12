الاحتلال يبلغ عائلتيْن بهدف منزليْهما بزعم تنفيذ ابنيْهما عملية طعن ببيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (0404)، أن الجيش الاسرائيلي، أبلغ عائلتي نصير صالح خليل عصافرة، وقاسم عارف خليل عصافرة، اعتزامه هدم منزليهما، بزعم تنفيذهما عملية الطعن التي وقعت يوم 7 آب/أغسطس 2019، بالقرب من مستوطنة (مجدال عوز) بمدينة بيت لحم.



وأشار الموقع ذاته، إلى انه قد أتيح للعائلات، الفرصة لتقديم اعتراض على هدم منزليهما.



يشار إلى أن عملية الطعن التي وقعت قرب مستوطنة (مجدال عوز)، قد أسفرت عن مقتل الجندي دفير سوريك.