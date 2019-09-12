مهنا: معبر الكرامة سيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة حتى إشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نظمي مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن معبر الكرامة سيعمل لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر .



وأضاف مهنا في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل يوم الجمعة حتى العاشرة والنصف صباحا، أما يوم السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا في كلا الاتجاهين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأكد أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.