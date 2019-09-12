شؤون فلسطينية

اعلام الاسرى: 100 أسير سينضمون للإضراب الأسبوع المقبل بسبب أجهزة التشويش المسرطنة

اعلام الاسرى: 100 أسير سينضمون للإضراب الأسبوع المقبل بسبب أجهزة التشويش المسرطنة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الاسرى، أن 100 أسير من عدة سجون، سينضمون الاسبوع المقبل، للاضراب المفتوح عن الطعام، ما لم تقدم إدارة السجون حلولا تنهي أزمة أجهزة التشويش المسرطنة.

وأشار مكتب إعلام الاسرى في تصريح له، إلى أن القيادات المنضمة للإضراب، هم رئيس الهيئة العليا لأسرى حماس محمد عرمان ونائبه عثمان بلال وعباس السيد وأشرف زغير ومعمر الشيخ وأحمد القدرة، بحسب ما جاء على قناة (الاقصى) الفضائية.

وأكد مكتب إعلام الاسرى، ارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام إلى 28 أسيرا، وذلك احتجاجاً على تنصل إدارة السجون من اتفاق ازالة آثار أجهزة التشويش المسرطنة.

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