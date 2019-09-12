اعلام الاسرى: 100 أسير سينضمون للإضراب الأسبوع المقبل بسبب أجهزة التشويش المسرطنة





وأشار مكتب إعلام الاسرى في تصريح له، إلى أن القيادات المنضمة للإضراب، هم رئيس الهيئة العليا لأسرى حماس محمد عرمان ونائبه عثمان بلال وعباس السيد وأشرف زغير ومعمر الشيخ وأحمد القدرة، بحسب ما جاء على قناة (الاقصى) الفضائية.



وأكد مكتب إعلام الاسرى، ارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام إلى 28 أسيرا، وذلك احتجاجاً على تنصل إدارة السجون من اتفاق ازالة آثار أجهزة التشويش المسرطنة.



رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الاسرى، أن 100 أسير من عدة سجون، سينضمون الاسبوع المقبل، للاضراب المفتوح عن الطعام، ما لم تقدم إدارة السجون حلولا تنهي أزمة أجهزة التشويش المسرطنة.