كتلة هوائية خريفية تصل الأراضي الفلسطينية السبت والأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أشارت آخر مُخرجات النماذج العددية الصادرة هذا اليوم، الى أن كتلة هوائية "خريفية" الطابع ستؤثر على فلسطين وجوارها خلال يومي السبت والأحد المقبليْن، وذلك نتيجة انحدار لحوض بارد نسبياً صوب المنطقة قادماً من روسيا عبر تركيا، حيث ستتأثر مناطق واسعة من أوروبا بمرتفع جوي إفريقي قوي، مما سيؤدي الى تأثرنا مباشرة بهذا الحوض الروسي البارد نسبياً .



وتوقع موقع طقس فلسطين، أن تنخفض درجات الحرارة بصورة واضحة في مختلف المناطق ، بحيث تكون خريفية ومعتدلة، في حين ستكون الأجواء مائلة للبرودة في الجبال في ساعات الليل والصباح الباكر، مع تشكل للغيوم في مختلف المناطق وفرصة لرذاذ صبيحة السبت، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



كما توقع موقع طقس فلسطين، أن تكون الفرصة سانحة لتشكل سحب قد تحمل في ثناياها بعض الأمطار الى مناطق مختلفة من البلاد في فترة الصباح وحتى الظهيرة خصوصاً يوم الأحد، وتتركز هذه الفرصة في السواحل ومناطق متفرقة أخرى .



ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجدداً اعتباراً من الاثنين والثلاثاء.