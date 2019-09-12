"مناسبة دينية" تؤجل محاكمة "سفاح المسجدين"

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رام الله - دنيا الوطن

قال قاض نيوزيلندي، الخميس: "إن محاكمة المتهم بإطلاق النار داخل مسجدين في نيوزيلندا وقتل 51 شخصا تم تأجيلها شهرا، لتزامن الموعد المحدد سلفا للمحاكمة مع شهر رمضان المقبل"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وهاجم رجل يميني متطرف بأسلحة نصف آلية، على مسلمين، أثناء صلاة الجمعة، في مدينة كرايست شيرش بالجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، يوم 15 آذار/مارس، وبث المهاجم إطلاق النار مباشرة عبر (فيسبوك).



ودفع الأسترالي برينتون تارانت (29 عاما) ببراءته في 92 تهمة وجهت له من بينها القتل والإرهاب.



وكان من المقرر بدء محاكمته في 4 أيار/مايو 2020، لكن قاضي المحكمة العليا، كاميرون ماندر، قال: "إن المدعين نبهوا المحكمة إلى وجود صعوبات بسبب تداخل الموعد مع شهر رمضان المعظم الذي يحل في مايو من العام المقبل".



وأضاف ماندر في بيان أصدرته المحكمة: "عدد من الشهود الذين سيتم استدعاؤهم في المحاكمة من المسلمين".



وقال: "إن فريق الدفاع عن تارانت وافق على التأجيل وستبدأ المحاكمة في الثاني من حزيران/يونيو".



وانتقد المسلمون في نيوزيلندا النظام القضائي، بسبب الوقت الذي استغرقه مثول المتهم للمحاكمة وعقدها في رمضان.



وقال المدعون إنهم يتوقعون أن تستغرق المحاكمة نحو 6 أسابيع لكن ماندر قال إن محامي الدفاع يعتقدون أنها قد تستغرق وقتا أطول.