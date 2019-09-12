بلدية الخليل تُنهي استعداداتها لمهرجان أيام العنب الخليلي

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمع اليوم الخميس منسقو اللجان المشرفة على مهرجان الخليل الأول 2019 من جانب بلدية الخليل وطواقم البلدية المختلفة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والترتيبات الخاصة بفعالية أيام العنب الخليلي والتي تعتبر من أكبر وأضخم فعاليات المهرجان، حيث من المقرر أن يتم افتتاحه يوم السبت الموافق 14/9/2019.



ويأتي المهرجان بالشراكة بين إدارة مهرجان الخليل المكونة من محافظة الخليل وبلدية الخليل وغرفة تجارة وصناعة الخليل وشركة انفينيتي للدعاية والطباعة وبين لجنة إعمار الخليل ووزارة الزراعة، وذلك بحضور نائب رئيس البلدية المهندس يوسف الجعبري.



وتباحث المجتمعون في أهم المواضيع المتعلقة بالمهرجان من النواحي المرورية والبيئية والزراعية والتي يجب العمل بها خلال أيام العنب الخليلي الثلاثة، حيث تم وضع الخطط اللازمة لتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان للزائرين والوافدين والمشاركين في المهرجان من خلال تطبيق الخطة المرورية التي تم إقرارها بالتعاون مع شرطة المرور، وتحديد أماكن وقوف المركبات الخاصة والحافلات.



من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل أ.تيسير أبو سنينة أنّ البلدية سخرت كافة الإمكانيات والطواقم المختلفة لإنجاح أيام العنب الخليلي، لما تحمله من رسالة وطنية وتراثية هدفها تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة ودعم المنتج الوطني الفلسطيني والحفاظ على الهوية الفلسطينية، مثمناً دور الشركاء في إدارة المهرجان، داعياً المواطنين لزيارة البلدة القديمة على مدار العام خاصة في هذه الأيام لإحيائها ودعم المواطنين فيها.