وزيرالاتصالات يتفق مع رئيس بلدية روابي على افتتاح مكتب بريد للمدينة

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اسحق سدر، مع رئيس بلدية روابي ابراهيم الناطور على افتتاح مكتب بريد في مدينة روابي لتقديم الخدمات البريدية، جاء ذلك خلال لقاء تم في مبنى الوزارة اليوم الخميس بحضور د. موفق مطر عضو المجلس الثوري لحركة فتح وطاقم من الوزارة.



وقال الوزير سدر: إن البريد الفلسطيني هو أحد رموز السيادة الوطنية، مؤكدا على أهمية وجود البريد في كافة التجمعات السكانية ليستطيع تقديم الخدمات لجميع المواطنين في كافة المناطق اضافة لإدخال المزيد من الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص كي يكون مركزاً للخدمات الحيوية.



وأوضح أن البريد يقدم عشرات الخدمات منها نحو 17 خدمة اساسية بريدية وخدمات تحصيل ومعاملات حكومية، مشيراً إلى وجود خدمة تحصيل الفواتير من خلال الدفع الإلكتروني بالشراكة مع شركة PalPay، كما ناقش الطرفان امكانية توفيرنافذة موحدة تقدم من خلالها خدمات لمختلف الوزارات الشريكة وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة.



وأضاف: أن روابي تعتبر نموذجا قادرا على جعل فلسطين موجودة على خريطة العالم، من خلال تواصلها مع الشركات العالمية، وترك البصمة الفلسطينية في عدد من مُخرجات التكنولوجية التي تقدمها الشركات بالاضافة الى نقل التجربة إلى الفئات العاملة محليّاً حتّى تكون قادرة بالتدريب والتأهيل على العمل بكفاءة والمنافسة عالمياً.



من جانبه أكد الناطور على استعداد روابي لتوفير المكان المناسب لافتتاح مكتب البريد وتجهيزه وتطويره ليستطيع تقديم خدمات عصرية للتجمعات السكانية المحيطة بمدينة روابي.



وفي نهاية اللقاء وجه رئيس بلدية روابي دعوة رسمية لوزير الاتصالات وطاقمه لزيارة المدينة والاطلاع على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في بناء المدينة، اضافة الى لعمل جولة ميدانية للشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تقدم خدماتها من خلال مقراتها في مدينة روابي.