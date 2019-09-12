أبو وردة يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن التحويلات الطبية والأدوية وزيارة الكيلة لغزة

وأضاف: "الدكتورة مي الكيلة، محترمة، وتعمل ليلا نهاراً، وتحب قطاع غزة، وعاشت فيه لمدة خمس سنوات، وكل المناسبات التي تحدث في القطاع، فإنه ترسل الرسائل"، لافتا إلى أنها تسعى بكل جد، لزيارة القطاع، ولكنها تنتظر الموافقة السياسية.





وشكر مدير التأمين الصحي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئي الوزراء الدكتور محمد اشتية، على دعمهما للقطاع الصحي في قطاع غزة.

وقال أبو وردة لـ"دنيا الوطن": "رغم الغاء القرار، الا أننا حتى اللحظة، لم نحصل على مبالغ تأمين صحي من المواطنين، كما ان التغطيات الخاصة بالتحويلات المرضية في قطاع غزة، هي 100%، اما في الضفة الغربية تصل الى أكثر من 95%".وأرجع أبو وردة، سبب توفير التغطيات المالية بنسبة 100% بقطاع غزة، إلى الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.وفي السياق، أوضح أن عمل الدائرة يتقتصر في السيطرة على قسم العلاج بالخارج في الوزارة، وعلى الأدوية، معتبرا أن الادوية في الضفة الغربية هي نفسها في قطاع غزة، ولا يوجد اي اختلاف.وقال: "الادوية المتوفر في الضفة الغربية، هي متوفرة في قطاع غزة، وأي نقص من ادوية في الضفة، سيكون هناك نقص في قطاع غزة".